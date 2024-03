https://fr.sputniknews.africa/20240312/riyad-met-en-uvre-le-deuxieme-exercice-de-cybersecurite-du-golfe-1065494413.html

Riyad met en œuvre le “Deuxième exercice de cybersécurité du Golfe"

L'exercice auquel prennent part des spécialistes de la cybersécurité des pays du Conseil de coopération du Golfe, vise à trouver des solutions innovantes pour... 12.03.2024, Sputnik Afrique

L'Autorité nationale de cybersécurité de Riyad vient de mettre en œuvre le "Deuxième exercice de cybersécurité du Golfe", rapporte l'Agence de presse saoudienne (SPA).L'exercice auquel prennent part des spécialistes de la cybersécurité des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), vise à élever le niveau de préparation à la cybersécurité, à se préparer à faire face à de nouvelles cybermenaces, à échanger des expériences entre les participants et à trouver des solutions innovantes pour faire face aux cyberdéfis et aux menaces auxquels sont confrontés les pays de la région, précise la même source.Et d'ajouter que l'exercice comprenait la réalisation d'une simulation de différents types de cyberattaques avec la participation de spécialistes en la matière des États membres du CCG, contribuant au renforcement des capacités spécialisées dans le domaine de la cybersécurité dans ces pays.Cet exercice a été mis en œuvre via une plate-forme spécialisée construite, hébergée et exploitée en coopération avec la branche technique de l'Autorité nationale de cybersécurité de Riyad, la société saoudienne de technologie de l'information (SITE), à travers laquelle des cyber-exercices sont conçus et des scénarios sont développés pour simuler les derniers développements en matière de cybersécurité, selon la même source.

