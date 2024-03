https://fr.sputniknews.africa/20240312/presidentielle-au-senegal-le-materiel-electoral-est-bien-en-place-assure-le-gouvernement-1065494288.html

Présidentielle au Sénégal: "le matériel électoral est bien en place", assure le gouvernement

"Je voudrais rassurer les Sénégalais: le matériel électoral est bien en place", a dit Sidiki Kaba. L'administration électorale "a acheminé sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger tout le matériel électoral", a-t-il ajouté. Les bulletins de vote "sont déjà prêts", a-t-il soutenu.M. Kaba, ministre de l'Intérieur jusqu'à la semaine passée, s'exprimait lors de la passation de pouvoirs à son successeur à la tête du ministère, Mouhamadou Makhtar Cissé, chargé du bon déroulement du vote."Le matériel est déjà acheminé, il reste encore quelques détails à régler [...] mais nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau", a dit le nouveau ministre de l'Intérieur. Les deux responsables ont indiqué que, sur instruction du Président, chaque candidat avait droit à la protection d'au moins deux éléments de la Brigade d'intervention polyvalente, une unité de police. Mouhamadou Makhtar Cissé a prévenu les acteurs de l'élection que les autorités ne "transigeraient pas" avec les actes ou les propos violents.Le Sénégal a traversé plus d'un mois de crise après l'annonce, le 3 février par le chef de l'État Macky Sall, du report de la présidentielle initialement prévue le 25 février. Après un flottement qui a alarmé l'opinion nationale et une partie de la communauté internationale, la date de l'élection a été fixée la semaine dernière au 24 mars, avant l'expiration du mandat de Macky Sall le 2 avril.

