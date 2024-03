https://fr.sputniknews.africa/20240312/leurope-est-une-colonie-americaine-1065504331.html

Sputnik Afrique

Dans cette édition de L’Afrique en marche, Jacques-Marie Bourget, essayiste français et grand reporter de guerre, analyse les mécanismes de la propagande de... 12.03.2024, Sputnik Afrique

«L'Europe est une colonie américaine» Sputnik Afrique Dans cette édition de L’Afrique en marche, Jacques-Marie Bourget, essayiste français et grand reporter de guerre, analyse les mécanismes de la propagande de guerre occidentale à géométrie variable dans sa couverture des théâtres ukrainien et palestinien.

"Personne en Russie ne prend les paroles de Macron au sérieux, même si elles sont dites par un Président d'un État qui en déclin mais qui a quand même une bombe atomique et un siège au Conseil de sécurité de l'Onu", indique à Radio Sputnik Afrique Jacques-Marie Bourget, écrivain français, essayiste et grand reporter de guerre, évoquant l'idée du dirigeant français d’envoyer des troupes au sol en Ukraine.Selon M.Bourget, les origines des événements en Ukraine sont à rechercher dans la volonté des États-Unis d'empêcher le rapprochement naturel de l'Europe occidentale, notamment de la France et de l'Allemagne, avec la Russie.L’interlocuteur de L’Afrique en marche estime que "l'Europe est une colonie américaine. À Bruxelles, vous avez 40 000 -c'est pas une erreur- 40 000 personnes qui travaillent dans des bureaux pour faire du lobbying, principalement en faveur des grandes sociétés capitalistes et des États-Unis"."RSF est une organisation au service des intérêts américains. [...] RSF a publié un rapport pointant l’assassinat en 2023 de 45 journalistes dans le monde, alors qu’uniquement à Gaza l’armée israélienne a tué pas moins de 120 journalistes", souligne-t-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Google Podcasts- Afripods - Deezer – Castbox – Podcast Addict

