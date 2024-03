https://fr.sputniknews.africa/20240312/le-trafic-vers-trois-etats-du-sahel-represente-plus-de-90-du-transit-via-le-port-de-lome-1065503847.html

Le trafic vers l’Alliance des États du Sahel représente plus de 90% du transit via le port de Lomé

Le volume de transit passant par le port de Lomé est dominé à plus de 92% par les trois pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Burkina Faso...

Le Burkina Faso détient la part la plus significative, avec 80,48 % du trafic en transit du port. Il est suivi du Niger avec 7,63 % et du Mali (4,55 %).Une augmentation constante qui est observée depuis 2019 est expliquée par les experts du secteur par les efforts du gouvernement togolais visant à améliorer l'infrastructure logistique et à renforcer la coopération en matière de politique douanière et commerciale avec ces États.Selon Togo First, depuis 2013, le transit de marchandises en partance pour le Burkina Faso via le port de Lomé a montré une tendance à la hausse, avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 15,39%. Son volume est passé de 849.716 tonnes en 2013 à 3.081.050 tonnes en 2022.Dans le cas du Mali, le transit est passé en neuf ans de 119.291 à 174.203 tonnes.En revanche, le transit de marchandises à destination du Niger via le port de Lomé a connu une légère baisse passant de 319.367 tonnes en 2013 à 292.301 tonnes en 2022.

