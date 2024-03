https://fr.sputniknews.africa/20240312/larmee-russe-libere-un-village-au-nord-davdeievka-1065507020.html

L'armée russe libère un village au nord d'Avdeïevka

La Défense russe a annoncé que l'armée russe avait pris le contrôle d'un autre village sur l'axe de Donetsk et amélioré sa position. 12.03.2024, Sputnik Afrique

Le groupement Sud russe a libéré le village de Nevelskoïe et occupé des positions plus avantageuses sur l'axe de Donetsk, a annoncé ce mardi 12 mars le ministère russe de la Défense.Selon le ministère, les troupes russes ont frappé la 79e brigade d'assaut aérien et la 81e brigade aéromobile ukrainiennes près de Novomikhaïlovka en république populaire de Donetsk (RPD) et de Belogorovka, en république populaire de Lougansk (RPL).La libération de Nevelskoïé permettra aux forces russes de renforcer leur pression sur la garnison ukrainienne de Krasnogorovka d'où proviennent des tirs contre la ville de Donetsk, a expliqué Igor Kimakovski, conseiller du chef de la RPD, cité par les médias russes.Le village de Krasnogorovka est situé au nord-ouest de Donetsk. L'artillerie et les troupes aérospatiales russes ont frappé cette localité dans la nuit du 11 au 12 mars, selon M.Kimakovski.

