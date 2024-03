https://fr.sputniknews.africa/20240312/coller-tous-au-mur--des-militaires-ukrainiens-projettent-un-parti-radical-base-sur-la-terreur-1065500759.html

"Coller tous au mur" : des militaires ukrainiens projettent un parti radical basé sur la terreur

"Coller tous au mur" : des militaires ukrainiens projettent un parti radical basé sur la terreur

Sputnik Afrique

Selon les échanges dans un chat privé dont les services spéciaux russes ont eu accès, des militaires ukrainiens se proposent de créer un parti radical ayant... 12.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-12T13:11+0100

2024-03-12T13:11+0100

2024-03-12T13:11+0100

ukraine

volodymyr zelensky

valeri zaloujny

rada suprême

réseau terroriste

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102938/43/1029384344_0:240:4080:2535_1920x0_80_0_0_4e78f5dc9ea0707e7c2616d42c4fcd05.jpg

Les courriels révèlent que le parti aura pour objectif le renversement du pouvoir en place en Ukraine en recourant à des méthodes terroristes.La proposition a été faite de commencer par faire justice des députés du parlement ukrainien et de passer ensuite à l’élimination des opposants.Un autre membre a proposé de créer, outre le parti, un groupe à l’instar du renseignement militaire ukrainien qui s’occuperait du nettoyage au sein du parlement.Selon les conspirateurs, les Ukrainiens mécontents du pouvoir soutiendront de telles méthodes.La fronde au sein des militaires ukrainiens résulte d’un long face-à-face entre l’ex-commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valeri Zaloujny et Volodymyr Zelensky et son entourage qui a abouti au licenciement du général.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, volodymyr zelensky, valeri zaloujny, rada suprême, réseau terroriste