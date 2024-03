https://fr.sputniknews.africa/20240312/ces-technologies-influeront-sur-lavenir-des-relations-publiques-en-afrique-selon-une-enquete-1065504660.html

Ces technologies influeront sur l'avenir des relations publiques en Afrique, selon une enquête

Ces technologies influeront sur l'avenir des relations publiques en Afrique, selon une enquête

Sputnik Afrique

Le développement de l'intelligence artificielle (IA) est la principale préoccupation des spécialistes africains de communication pour l’avenir de l’industrie... 12.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-12T17:06+0100

2024-03-12T17:06+0100

2024-03-12T17:07+0100

afrique

afrique subsaharienne

intelligence artificielle

relations publiques

enquête

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0f/1063564037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd4248483d7396cde5789d79dfb6da6.jpg

Le développement de l'intelligence artificielle (IA) est la principale préoccupation des spécialistes africains de communication pour l’avenir de l’industrie.️17,3% de plus de 3.000 dirigeants d'entreprise et responsables de 29 pays du continent ont donné cette réponse, selon une enquête réalisée par l'Africa PR & communications Report (APCR).L’analyse des informations (13,8%) et l’Internet des objets (12,6%) sont également dans le top 3 des principales préoccupations.De plus, parmi les technologies qui influeront sur l'avenir des relations publiques en Afrique dans 5 à 10 ans, 17,73% ont nommé l’IA. Pour 16,8%, il s’agit des réseaux sociaux, pour 15,5%, de la science des données.

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, intelligence artificielle, relations publiques, enquête