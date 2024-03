https://fr.sputniknews.africa/20240312/ce-pays-africain-entend-miser-sur-ses-produits-agricoles-pour-accroitre-la-richesse-nationale-1065507223.html

Ce pays africain entend miser sur ses produits agricoles pour accroître la richesse nationale

Ce pays africain entend miser sur ses produits agricoles pour accroître la richesse nationale

La Côte d'Ivoire entend miser sur ses produits agricoles pour accroître la richesse nationale cette année, a indiqué ce mardi 12 mars le ministère ivoirien des... 12.03.2024

La production de cacao en Côte d'Ivoire devrait passer de 2 millions de tonnes en 2023 à 2,1 millions de tonnes en 2024, soit une hausse de 5%, tandis que celle d'anacarde, ou noix de cajou, devrait passer de 1,05 million de tonnes en 2023 à 1,1 million de tonnes en 2024 (+5%), a annoncé ce mardi 12 mars le ministère ivoirien des Finances. Le ministère note que le cours du cacao sur le marché international devrait atteindre cette année 1.577,1 francs CFA le kilo (plus de 3 dollars) contre 1.437,9 FCFA/kg (2,6 dollars) en 2023. Pour l'anacarde, il est projeté à 788 FCFA/kg (1,4 dollar) en 2024 contre 770 FCFA/kg (1,4 dollar) en 2023. La Côte d'Ivoire occupe le premier rang mondial dans la production de cacao et de noix de cajou. À plusieurs occasions, les autorités ivoiriennes ont exprimé leur détermination à doper les productions agricoles, en plus du pétrole, afin de soutenir fortement l'économie du pays. La richesse nationale devrait passer de 47.882 milliards de FCFA (environ 87 milliards de dollars) en 2023 à 52.413 milliards de FCFA (plus de 95 milliards de dollars) cette année, selon les estimations du gouvernement.

