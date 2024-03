https://fr.sputniknews.africa/20240311/poutine-signe-une-loi-autorisant-lutilisation-dactifs-numeriques-dans-les-paiements-internationaux-1065489612.html

Poutine signe une loi autorisant l'utilisation d'actifs numériques dans les paiements internationaux

Désormais, il sera possible d'utiliser les actifs financiers numériques, les droits numériques utilitaires et les droits numériques incorporant ces deux...

Une condition importante, pour le moment seuls les actifs numériques russes sont autorisés, les actifs étrangers restent interdits. Tous les actifs réels auxquels les contreparties étrangères font confiance, y compris les céréales et l'or, peuvent être utilisés en guise de garantie pour les actifs financiers numériques, a précisé à Sputnik Anatoli Aksakov, chef du comité de la Douma d'État. Sur le continent africain, l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud pourraient être concernés par ce nouveau moyen de paiement, estime Yaroslav Kabakov, homme d'affaires russe.La Banque centrale, en consultation avec le gouvernement, fixera les conditions de certaines transactions avec des actifs numériques et pourra également interdire de telles transactions.

