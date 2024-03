https://fr.sputniknews.africa/20240311/lua-souhaite-faire-taire-les-armes-en-afrique-dici-2030-1065484664.html

L'UA souhaite "faire taire les armes en Afrique" d'ici 2030

L'UA souhaite "faire taire les armes en Afrique" d'ici 2030

L'Union africaine (UA) a exprimé sa "profonde inquiétude" quant aux menaces sécuritaires qui pèsent sur l'Afrique, soulignant qu'elles constituaient des...

Cette déclaration a été faite par le Conseil de paix et de sécurité de l'UA dans un communiqué publié samedi à l'issue d'une réunion qui portait notamment sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), une zone où sévit actuellement un conflit.Réitérant sa profonde inquiétude quant au fléau que représentent les conflits dans différentes régions d'Afrique, le Conseil a déclaré que les conflits et l'insécurité entravaient le développement socio-économique du continent.Dans ce contexte, le Conseil a réaffirmé la détermination des 55 membres de l'organisation continentale à réaliser l'Agenda 2063, le plan de développement continental de l'UA sur 50 ans. Il a notamment mis l'accent sur ses aspirations phare en matière de paix et de sécurité, dont son intention de "faire taire les armes en Afrique" d'ici 2030. Il a en outre souligné la nécessité de concrétiser la récente promesse des dirigeants africains de parvenir à un continent sans conflit, de faire de la paix une réalité pour tous les citoyens africains et de ne pas léguer le fardeau de la guerre aux générations futures.

