11.03.2024, Sputnik Afrique

Ce qu’a dit le Kremlin au sujet de Paris cherchant une coalition pour envoyer des troupes en Ukraine

"L'expansion de cette discussion et l'activité persistante de Paris dans la tentative de former une coalition de pays se déclarant hypothétiquement prêts à envoyer un certain contingent, n'est bien sûr rien de plus qu'une ligne directe pour intensifier les tensions. C’est une ligne dangereuse, très dangereuse", a déclaré le porte-parole du Kremlin.