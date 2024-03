https://fr.sputniknews.africa/20240310/senegal-la-composition-du-nouveau-gouvernement-devoilee-1065473077.html

Sénégal: la campagne présidentielle démarre après la formation d’un nouveau gouvernement

Sénégal: la campagne présidentielle démarre après la formation d’un nouveau gouvernement

Le Premier ministre sénégalais, Sidiki Kaba, a dévoilé, vendredi, la composition de son nouveau gouvernement qui compte 34 ministres. Le gouvernement sortant... 10.03.2024, Sputnik Afrique

Mouhamadou Mokhtar Cissé, jusque-là ancien directeur de cabinet du président Macky Sall depuis octobre 2023, devient ministre de l'Intérieur. Il aura comme lourde responsabilité l'organisation de l'élection présidentielle du 24 mars. Mame Mbaye Ninag, ancien chef de cabinet également du président Sall, devient ministre des Sports.Le poste est stratégique dans un pays où les jeunes de moins de 30 ans représentent un peu plus de 65% de la population totale du pays. Quant à Annette Seck, elle remplace Samba Sy au poste de ministre du Travail. Pour le reste, aucun changement dans les ministères régaliens. Ce gouvernement aura donc pour mission de gérer les affaires courantes jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président. Le précédent gouvernement a été dissous mercredi par Macky Sall afin de libérer le Premier ministre Amadou Bâ en perspective de la présidentielle de 2024 pour laquelle il est le candidat de la coalition présidentielle. Sidiki Kaba a été nommé Premier ministre le même jour. Le scrutin qui devait se tenir initialement le 25 février, a été fixé mercredi à la date du 24 mars 2024. Dix-neuf candidats sont en lice pour la course au fauteuil présidentiel. La campagne électorale a démarré ce samedi et prendra fin le 22 mars.CandidatsLes Sages du Conseil constitutionnel avaient validé 19 candidatures à cette présidentielle dont celles de l'ex-Premier ministre, Amadou Ba, candidat de la coalition BBY (Benno Bokk Yakaar) au pouvoir, l'ancien premier ministre, Idissa Seck, et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall et Dethie Fall, candidat de la Coalition "Déthié Fall Président".La date du scrutin a été fixée après la décision du Conseil constitutionnel d'obliger l'exécutif à organiser le vote avant la fin du mandat de l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall, le 2 avril prochain.

