Rome également hostile à l'envoi des troupes de l'Otan en Ukraine

Rome également hostile à l'envoi des troupes de l'Otan en Ukraine

Une telle décision "effacerait la voie diplomatique" et "conduirait à une dangereuse escalade", a indiqué le ministre italien de la Défense dans une interview... 10.03.2024, Sputnik Afrique

Alors que la France et la Pologne n'excluent pas ce scénario, Guido Crosetto estime que ces deux pays "ne peuvent pas parler au nom de l'Otan, qui, officiellement et volontairement, n'est pas intervenue dans le conflit depuis le tout début".Selon lui, il est inutile d'en discuter alors que le conflit dure depuis deux ans. Il a souligné que l'Occident continuait à soutenir l'Ukraine, mais selon le ministre, il faut en parallèle activer les canaux diplomatiques.Fin février, Emmanuel Macron avait estimé que l’envoi de troupes occidentales en Ukraine ne devait pas "être exclu". Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski a admis que des militaires de l'Otan étaient déjà en Ukraine.

