Ibrahim Traoré se rend sur "le site stratégique" d'un projet agricole, selon Burkina 24

Le Président de la Transition a visité les exploitations à Bagré et a rencontré les étudiants qui suivent une formation pour se lancer ensuite dans la filière... 10.03.2024, Sputnik Afrique

Depuis huit mois, des étudiants en fin de cycle produisent de "la tomate, de la pomme de terre, du blé et de l’oignon", explique une jeune agricultrice. Avant cela, ils ont fait des campagnes pluvieuse et sèche. Le Président de la Transition a promis d'accompagner les jeunes avec les premiers kits de semences, d'engrais et de tout le nécessaire. "Nous souhaitons aussi que vous soyez bientôt des instructeurs", a dit le Président de la Transition. La transmission des connaissances permettra d'"élargir la base de la jeunesse agro businessman", a-t-il souligné. Cette initiative a été lancée par les autorités avec le ministère d'Enseignement supérieur, a noté Ibrahim Traoré.

Actus

