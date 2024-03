https://fr.sputniknews.africa/20240309/voici-comment-le-char-russe-t-72-a-reussi-a-detruire-un-abrams-us-avec-un-seul-tir-1065466349.html

Voici comment le char russe T-72 a réussi à détruire un Abrams US avec un seul tir

Voici comment le char russe T-72 a réussi à détruire un Abrams US avec un seul tir

Sputnik Afrique

Plusieurs facteurs ont permis au char russe de sortir vainqueur du duel, le premier du genre, analyse pour Sputnik Alexandre Bartoch, de la Ligue des... 09.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-09T12:42+0100

2024-03-09T12:42+0100

2024-03-09T12:42+0100

donbass. opération russe

conflit ukrainien

armes russes

t-72

abrams m1

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/1c/1058903333_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_d8528b6283f580a89ce32372b2e3fe99.jpg

D'abord, le calcul exact. En effet, les spécialistes russes ont identifié en amont les vulnérabilités du blindé américain: "Il est nécessaire de toucher l'Abrams dans la zone située entre la tourelle et le châssis", explique l'expert. Ce degré de précision lui inflige des "dommages graves et irréparables", l'empêchant d'avancer sur le champ de bataille et de mener des missions de combat, poursuit-il. Ensuite, les compétences de l'équipage et le travail de renseignement ont largement contribué à cette victoire. Enfin, il s'agit de manière plus générale de la supériorité des équipements russes sur le matériel militaire occidental, affirme l'expert.Supériorité des armes russes La destruction des Abrams et des Leopard porte un "coup dur à la compétitivité des entreprises occidentales", ajoute-t-il. En conséquence, les puissances occidentales sont moins enclines à envoyer leurs armements en Ukraine. Il s'agit du troisième char Abrams anéanti par les troupes russes ces dernières semaines. Les deux premiers ont été détruits à l'aide de drones kamikazes.Avertissements de MoscouMoscou a réitéré à maintes reprises que tout matériel militaire fourni à l’Ukraine serait considéré comme une cible légitime pour l’armée russe.Le Kremlin a toujours mis en garde contre la poursuite des livraisons d'armes à Kiev, affirmant que cela ne servira qu’à faire traîner le conflit.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit ukrainien, armes russes, t-72, abrams m1