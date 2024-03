https://fr.sputniknews.africa/20240309/un-gisement-petrolier-important-a-ete-decouvert-en-cote-divoire-1065465654.html

Un gisement pétrolier important a été découvert en Côte d’Ivoire

Ses potentiels volumes sont estimés entre 1 et 1,5 milliard de barils, indique le géant pétrolier italien ENI, impliqué dans l’exploration. 09.03.2024, Sputnik Afrique

Pour ce dernier, c’est la deuxième découverte "significative" de pétrole et de gaz depuis le début de son travail en partenariat avec la société nationale PETROCI.Un puits a été foré dans le champ baptisé Calao, à une distance d’environ 45 km des côtes et à une profondeur de plus de 7 km. En 2021, un autre gisement a été foré sur le champ Baleine. Ces réserves sont évaluées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole et 1,8 à 2,4 billions de pieds cubes de gaz associé. Selon ENI, le champ Baleine produit jusqu'à 22.000 barils par jour actuellement.

