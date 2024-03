https://fr.sputniknews.africa/20240309/nouveau-record-du-bitcoin-qui-depasse-les-70000-dollars-1065461755.html

Nouveau record du bitcoin, qui dépasse les 70.000 dollars

Nouveau record du bitcoin, qui dépasse les 70.000 dollars

Sputnik Afrique

Le bitcoin a dépassé les 70.000 dollars vendredi, atteignant un nouveau record et reflétant l'optimisme des investisseurs quant à une baisse des taux d'intérêt... 09.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-09T07:48+0100

2024-03-09T07:48+0100

2024-03-09T07:48+0100

bitcoin

record

cryptomonnaie

dollar us

argent

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/14/1045629463_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d26eff6367acbdfcad56c53f7aadbecd.jpg

La crypto-monnaie phare a atteint un niveau record de 70.170 dollars, dépassant son précédent record établi mardi (69.000 dollars).La hausse du bitcoin s'est produite après la publication d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, qui a alimenté les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) procédera bientôt à une baisse des taux.Le rapport a fait état d'une hausse du taux de chômage à 3,9% en février et de la création de 270.000 emplois non-agricoles.Les investisseurs espèrent qu'un taux de chômage plus élevé et une croissance de l'emploi plus faible que celle initialement annoncée en décembre et janvier ouvriront la voie à la Fed pour entamer la baisse des taux d'intérêt cette année.Cependant, le trading de crypto-monnaies a été particulièrement volatil cette semaine. Après que le bitcoin ait atteint un nouveau record mardi pour la première fois en plus de deux ans, il a rapidement chuté de 10%, entraînant avec lui d’autres crypto-monnaies et actions crypto.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

bitcoin, record, cryptomonnaie, dollar us, argent