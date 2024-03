https://fr.sputniknews.africa/20240309/lukraine-doit-avoir-le-courage-de-hisser-le-drapeau-blanc-et-de-negocier-estime-le-pape-francois-1065472419.html

L’Ukraine doit avoir "le courage de hisser le drapeau blanc et de négocier", estime le Pape François

Le souverain pontife a tenu ces propos dans une interview accordée à la chaîne suisse RSI, qui sera diffusée en intégralité le 20 mars. 09.03.2024, Sputnik Afrique

Pour lui, le plus fort est celui qui pense aux gens et qui a le courage d'admettre sa défaite.Le Pape a ajouté que beaucoup de pays sont prêts à jouer le rôle de médiateur et a cité l'exemple de la Turquie."N'ayez pas honte de négocier avant que la situation n'empire", a conclu le Pape.

