Plus de 280 élèves enlevés par des hommes armés au Nigeria

Plus de 280 élèves enlevés par des hommes armés au Nigeria

08.03.2024

Selon Sani Abdullahi, l'un des enseignants de l'école GSS Kuriga, dans le district de Chikun, le personnel a réussi à s'échapper avec de nombreux élèves alors que les hommes armés tiraient en l'air."Plus de 280 enfants ont été enlevés. Nous avons d'abord pensé qu'il y en avait 200, mais après un décompte minutieux, nous avons découvert que les enfants enlevés sont un peu plus de 280", a témoigné Muhammad Adam, un habitant, cité par des médias. De leur côté, les responsables locaux et la police n'ont pas à ce stade communiqué de chiffre. "Pour l'instant, nous ne connaissons pas le nombre d'enfants ou d'étudiants qui ont été enlevés", a déclaré le gouverneur de l'Etat de Kaduna, Uba Sani. Amnesty International a condamné les enlèvements à Kaduna en appelant les autorités nigérianes à mieux protéger les écoles. "Les écoles devraient être des lieux de sécurité, et aucun enfant ne devrait avoir à choisir entre son éducation et sa vie", a déclaré l'association de défense des droits sur X. Plus de 100 femmes ont été portées disparues dans le nord-est du Nigeria, après un enlèvement de masse attribué à des terroristes, ont annoncé jeudi des sources officielles.

