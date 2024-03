https://fr.sputniknews.africa/20240308/multipolarite-les-femmes-auront-leur-place-dans-le-sport-mondial-dit-une-samboiste-burkinabe-1065457015.html

Multipolarité: les femmes auront leur place dans le sport mondial, dit une samboïste burkinabé

Interrogée par Sputnik Afrique à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la samboïste burkinabé Elza Zoungrana, qui a récemment pris part au... 08.03.2024, Sputnik Afrique

La sportive est aussi persuadée que le monde multipolaire en construction sera bénéfique pour que les athlètes féminines aient "leur place sur l'échiquier mondial du sport". Quant au développement du sambo sur le continent africain, elle préconise d'appuyer les pratiquants avec des matériaux d'entraînement et d'organiser des compétitions nationales. Elle demande aussi de "mettre des fonds" pour financer la participation aux tournois internationaux. Vers la clé de la réussite Elza Zoungrana fait des sports de combat depuis 2011. Elle a d'abord pratiqué le judo, mais en 2022, elle a entendu parler du sambo et a décidé de s'y initier, attirée par les faits qu'il regroupe le judo, la lutte et d'autres disciplines. Elle avoue que les défis qu'elle a dû relever ne se trouvaient pas uniquement sur le tapis. Par ailleurs, il ne faut jamais baisser les bras, selon Mme Zoungrana. "Foncer sans se préoccuper des critiques, se battre et s'entraîner à fond", telle est sa recette de la réussite et le conseil qu'elle donne aux athlètes débutantes.

