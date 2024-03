https://fr.sputniknews.africa/20240308/moscou-accuse-kiev-devant-loiac-dutiliser-des-produits-toxiques-contre-ses-militaires-et-officiels-1065460786.html

Moscou accuse Kiev devant l'OIAC d'utiliser des produits toxiques contre ses militaires et officiels

Moscou accuse Kiev devant l'OIAC d'utiliser des produits toxiques contre ses militaires et officiels

Sputnik Afrique

Ces substances sont fournies par ses sponsors occidentaux, dont les États-Unis, a révélé le représentant permanent de la Russie auprès de l'Organisation pour... 08.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-08T21:21+0100

2024-03-08T21:21+0100

2024-03-08T21:21+0100

donbass. opération russe

oiac

russie

armes chimiques

ukraine

convention sur l'interdiction des armes chimiques (ciac)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/19/1055645624_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_503d552dc06553c19a7845a615681966.jpg

Selon Vladimir Tarabrine, l'éventail des produits va des engrais et pesticides jusqu'aux biotoxines et molécules figurant sur les listes de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.L'enquête sur l'usage de ces substances est menée conformément aux exigences de ce traité, a fait savoir le responsable. Le type du produit et le pays producteur sont établis de manière fiable par des laboratoires, assure M.Tarabrine.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

oiac, russie, armes chimiques, ukraine, convention sur l'interdiction des armes chimiques (ciac)