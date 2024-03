https://fr.sputniknews.africa/20240308/le-kenya-et-le-nigeria-dans-le-top-5-des-plus-grands-exportateurs-de-fleurs-au-monde-en-2023-1065450881.html

Le Kenya et le Nigeria dans le top 5 des plus grands exportateurs de fleurs au monde en 2023

Le Kenya et le Nigeria dans le top 5 des plus grands exportateurs de fleurs au monde en 2023

Sputnik Afrique

Ces pays africains se rangent respectivement à la 4e et à la 5e place. Ils en ont exporté pour 387.000 millions de dollars (64.000 tonnes) et 157 millions de... 08.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-08T10:06+0100

2024-03-08T10:06+0100

2024-03-08T10:06+0100

fleurs

exportations

kenya

nigeria

afrique

afrique du sud

leader

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/08/1065450683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bcae09986654ffa1b22f34925c7533e.jpg

Le podium* est occupé par les Pays-Bas, la Colombie et l’Équateur. Dans le classement, on trouve aussi: Par ailleurs, c’est le Nigeria qui a renforcé le plus ses exportations au cours de l’année. Les volumes ont été augmentés par quatre. *Selon une analyse de Sputnik sur la base des données de la plateforme Comtrade de l'ONU.

kenya

nigeria

afrique

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

fleurs, exportations, kenya, nigeria, afrique, afrique du sud, leader