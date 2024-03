https://fr.sputniknews.africa/20240308/la-frustration-mutuelle-sinstalle-dans-la-relation-entre-washington-et-kiev-constate-le-nyt-1065460369.html

La frustration mutuelle s'installe dans la relation entre Washington et Kiev, constate le NYT

La frustration mutuelle s'installe dans la relation entre Washington et Kiev, constate le NYT

La Maison Blanche n'est pas contente par le peu d'écoute de ses recommandations sur la stratégie militaire, relate le journal. 08.03.2024, Sputnik Afrique

Les experts US estiment que Kiev aurait dû concentrer ses forces sur un seul axe à la fois au lieu de les éparpiller dans des batailles moins importantes. L'exemple le plus récent, la perte d'Avdeïevka. Kiev s'est accroché à cette ville trop longtemps et a payé un prix élevé, selon les responsables américains.Pour la campagne de cette année, ces derniers préconisent de mener des frappes sur "pont terrestre" qui relie la Russie à la Crimée afin de couper l'approvisionnement des troupes russes.De son côté, l'Ukraine est exaspérée par le blocage de l’aide américaine qui entraîne un manque de munitions sur le front et affecte le moral des soldats.

2024

