Les Sénégalais devraient élire leur Président fin mars

Un degré de confusion persiste cependant sur la date précise, la présidence annonçant que le 1er tour aurait lieu le 24 mars, le Conseil constitutionnel le...

Le Président sénégalais, Macky Sall, a annoncé en Conseil des ministres tenu mercredi que le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 24 mars courant."Le Président de la République a informé le Conseil des Ministres de la fixation de la date de l’élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024", indique le communiqué sanctionnant la réunion tenue mercredi soir.Macky Sall a également décidé de dissoudre le gouvernement et nommé Sidiki Kaba, Premier ministre en remplacement de Amadou Ba, candidat à la présidentielle.Le chef de l’Etat sortant a notamment annoncé cette décision après avoir informé de l’avis du Conseil constitutionnel au sujet des conclusions, recommandations et propositions du Dialogue national portant sur la fixation de la date de l’élection présidentielle, l’examen éventuel des candidatures à l’élection présidentielle, les dispositions à prendre à l’expiration du mandat.Le Conseil constitutionnel a rejeté, mercredi, toutes les propositions du Dialogue national proposant notamment que l'élection présidentielle reportée se tient le 2 juin 2024.Le Conseil constitutionnel a jugé que la présidentielle reportée devait avoir lieu avant la fin officielle du mandat du chef de l'Etat sortant, Macky Sall le 2 avril, rejetant ainsi la préconisation faite à ce dernier par les participants au Dialogue national tenu les 26 et 27 février d'organiser l'élection le 2 juin 2024, selon la décision rendue publique mercredi soir.Le Président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019 mais non candidat en 2024, avait réaffirmé jeudi dernier qu'il partirait le 2 avril, soulignant que la date de son départ "reste absolument ferme".Le Président sénégalais avait annoncé le 3 février, à la veille du lancement de la campagne électorale, le report sine die de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février dernier.

