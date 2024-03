https://fr.sputniknews.africa/20240307/pourquoi-les-producteurs-de-cacao-camerounais-gagnent-trois-fois-plus-que-ceux-de-cote-divoire-1065443091.html

Pourquoi les producteurs de cacao camerounais gagnent trois fois plus que ceux de Côte d'Ivoire?

Les producteurs de cacao sont avantagés au Cameroun, grâce à la libéralisation du marché intérieur et à des normes de qualité mises en place par les autorités... 07.03.2024, Sputnik Afrique

Le prix du cacao au Cameroun flirte avec les 3.000 francs CFA (4,95 dollars) contre 1.000 francs CFA en Côte d'Ivoire, pourtant premier producteur mondial de cacao. Cet écart s'explique par différentes raisons, selon l'agence Ecofin:- Le système de fixation des prix. Le Conseil du Café-Cacao du Cameroun veille à ce que les producteurs perçoivent un seuil minimum de 60% des prix mondiaux.- Un marché intérieur libéralisé, qui renforce la concurrence et pousse les prix à la hausse en faveur des producteurs. Les exploitants négocient directement le prix d'achat avec les multinationales ou les transformateurs locaux.- Les efforts fournis pour améliorer la qualité. Selon Ecofin, le gouvernement camerounais et certains opérateurs offrent des primes à la qualité et valorisent la production d'un cacao certifié. Les fours sont réhabilités pour éviter le séchage au feu de bois.Les prix des fèves de cacao ont explosé ces derniers mois, dépassant 5.888 dollars la tonne, à la bourse New York Mercantile Exchange (NYMEX), ce 9 février. Les intempéries et le phénomène climatique El Niño ont eu un fort impact sur les récoltes en Côte d'Ivoire et au Ghana.

