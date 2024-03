https://fr.sputniknews.africa/20240307/lukraine-reconnait-que-des-mercenaires-de-50-pays-combattent-dans-ses-rangs-1065435904.html

L’Ukraine reconnait que des mercenaires de 50 pays combattent dans ses rangs

Selon le renseignement militaire ukrainien, il s’agit "de combattants, de vétérans des forces d’opérations spéciales et d’autres unités militaires" issus des... 07.03.2024, Sputnik Afrique

Plus tôt dans la journée, la Commission d'enquête de Russie a annoncé avoir inscrit plus de 700 étrangers combattant aux côtés de l’Ukraine sur la liste des personnes recherchées.La Défense russe a signalé plusieurs fois la présence de mercenaires des pays de l'Otan dans la zone des combats. Fin décembre, le ministre Choïgou a rapporté que depuis le début de l'opération spéciale, plus de 5.800 combattants étrangers avaient été tués.À la mi-janvier, Moscou a annoncé avoir frappé des "mercenaires français" à Kharkov. Le porte-parole du Kremlin a appelé les États à traiter leurs citoyens avec plus de soin et à leur recommander de ne pas participer aux crimes du régime de Kiev.

