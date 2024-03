https://fr.sputniknews.africa/20240307/les-pays-africains-veulent-mettre-fin-aux-deces-dus-au-paludisme-dici-a-2030-1065429761.html

Les pays africains veulent "mettre fin aux décès dus au paludisme" d'ici à 2030

Les pays africains veulent "mettre fin aux décès dus au paludisme" d'ici à 2030

07.03.2024

Le nombre de cas dans la région africaine est passé de 218 millions à 233 millions entre 2019 et 2022. Les États signataires de la déclaration assurent vouloir mobiliser une "volonté politique de réduire la mortalité due au paludisme" mais aussi un "financement national et international plus important." "Le financement de la lutte contre le paludisme à l'échelle mondiale est également insuffisant" souligne l'OMS avec un budget de 4,1 milliards soit "un peu plus de la moitié du budget nécessaire." "Personne ne devrait mourir du paludisme, compte tenu des outils et des systèmes disponibles", expliqué la déclaration signée par les ministres de la Santé du Burkina Faso, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Soudan et de la Tanzanie, les onze pays les plus touchés par la maladie en Afrique, région dans laquelle surviennent 95% des décès, selon l'OMS. Le paludisme, également appelé malaria, est une maladie transmise à l'être humain par les piqûres de certains types de moustiques. Elle tue plus de 600.000 personnes chaque année, dont 95% en Afrique, selon l'OMS. Les pays les plus touchés sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Soudan et la Tanzanie.

