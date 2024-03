https://fr.sputniknews.africa/20240307/le-nigeria-envisage-de-rejoindre-les-brics-1065427223.html

Le Nigeria envisage de rejoindre les BRICS

Le Nigeria envisage de rejoindre les BRICS

Cette déclaration a été faite dans une interview à Sputnik par le chef de la diplomatie nigériane lors de sa visite à Moscou. 07.03.2024

"Nous avons l'intention de le faire. Comme je l'ai dit, le Nigeria est un système démocratique délibératif. Ainsi, avant que des mesures pareilles ne soient prises, on réalise une interaction active avec divers groupes d'intérêt et divers organes internes", a précisé Yusuf Maitama Tuggar. "Cela nous intéresse et nous l'attendons avec impatience", a indiqué le ministre.Le ministre nigérian des Affaires étrangères est en visite de travail dans la capitale russe du 5 au 7 mars.

