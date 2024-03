https://fr.sputniknews.africa/20240307/le-nigeria-aspire-a-developper-son-partenariat-militaro-technique-avec-la-russie-1065437122.html

Le Nigeria aspire à développer son partenariat militaro-technique avec la Russie

Le Nigeria souhaite coopérer avec la Russie dans les domaines militaro-technique, le nucléaire civil et les hydrocarbures, a déclaré le ministre nigérian des... 07.03.2024, Sputnik Afrique

nigeria

afrique subsaharienne

opinion

russie

coopération

nucléaire

hydrocarbures

aide militaire

Les axes de la coopération militaro-technique pourront être multiples, a fait savoir à Sputnik Yusuf Maitama Tuggar, chef de la diplomatie nigériane, en visite à Moscou.Dans ce pays africain, à cause "de la croissance rapide de la population, à cause du taux de pauvreté, il y a beaucoup de problèmes de sécurité", a avancé Yusuf Maitama Tuggar avant d’ajouter:De plus, les deux pays œuvrent afin d'accélérer leurs projets communs dans le nucléaire. Le diplomate a rappelé que le nucléaire a beaucoup d’applications: non seulement la production d’électricité et d’énergie, mais aussi la médecine, la radiothérapie, l'agriculture, l'industrie.Concernant le secteur des hydrocarbures, "la porte est toujours ouverte au business russe", a affirmé Yusuf Maitama Tuggar.Doté de riches réserves de gaz et de pétrole, le Nigeria a hâte de coopérer avec les entreprises russes. Selon lui, le gouvernement du pays a entrepris une "refonte complète" des lois sur les hydrocarbures, et "tout cela pour rendre le Nigeria plus attrayant en ce qui concerne les hydrocarbures".

