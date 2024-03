https://fr.sputniknews.africa/20240307/la-ligne-defensive-construite-par-kiev-na-aucun-effet-selon-un-journal-us-1065439851.html

La ligne défensive construite par Kiev n’a aucun effet, selon un journal US

La ligne défensive construite par Kiev n’a aucun effet, selon un journal US

Sputnik Afrique

Les efforts de Kiev visant à construire des fortifications le long de la ligne de front n’ont pas donné de résultats tangibles alors que les forces russes... 07.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-07T15:39+0100

2024-03-07T15:39+0100

2024-03-07T15:39+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

fortification

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/07/1061142639_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_80fdec12b3743c95cf8ec74684f6ab81.jpg

L'Ukraine n'arrive pas à colmater les brèches devant les percées russes et ses défenses laissent à désirer, a écrit le Wall Street Journal.Cette pauvreté défensive met les forces russes dans une position confortable, leur permettant de préparer le terrain pour une potentielle offensive d'envergure au second semestre, a déclaré au quotidien Nikolaï Beleskov, chercheur à l'Institut national ukrainien d'études stratégiques.Plus tôt, le New York Times avait déjà mis l'accent sur la faiblesse des fortifications défensives à l'ouest d'Avdeïevka, se fondant sur des images de la société satellitaire américaine Planet Labs. Cela avait laissé le champ libre aux forces russes pour progresser après la libération de la ville.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, fortification