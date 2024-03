https://fr.sputniknews.africa/20240306/trump-porte-a-12-le-nombre-detats-remportes-lors-du-super-tuesday-1065408471.html

Trump porte à 12 le nombre d'Etats remportés lors du "Super Tuesday"

Donald Trump a déjà remporté mardi soir les primaires républicaines de 12 États, sur 15 en jeu, lors du "Super Tuesday", selon les projections de médias... 06.03.2024, Sputnik Afrique

Il a également remporté le Massachusetts, l'Alabama, le Minnesota, le Colorado, et aussi le Texas et la Californie, les deux États les plus peuplés du pays. Nikki Haley a toutefois privé Donald Trump du grand chelem en remportant le Vermont, un État peu peuplé frontalier du Canada.Le "Super Tuesday" est un rendez-vous incontournable de la politique américaine, lors duquel 15 États organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle. Des millions d'Américains ont voté pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain à l'élection de novembre.Côté démocrate, le Président Joe Biden, a déjà remporté mardi soir 13 des États en jeu, ainsi que l'Iowa qui organisait un vote par correspondance ces dernières semaines.

