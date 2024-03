https://fr.sputniknews.africa/20240306/poutine-la-politique-occidentale-envers-lafrique-ressemble-a-celle-qui-a-porte-hitler-au-pouvoir-1065426297.html

Poutine: la politique occidentale envers l’Afrique ressemble à celle qui a porté Hitler au pouvoir

La politique des pays occidentaux à l’égard de l’Afrique, établissant la dépendance du continent, est comparable à celle qui a porté Adolf Hitler au pouvoir en Europe pendant les années 1930, a déclaré ce mercredi 6 mars le Président russe Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec les participants du Festival mondial de la jeunesse.Pendant l'entretien, de jeunes Africains ont rappelé que la dette cumulée des pays de leur continent était impossible à rembourser, quoi qu'on fasse. "C'est comme si les milieux financiers occidentaux ne comprenaient pas qu'il ne serait jamais possible de restituer cet argent", a fait remarquer le Président."Pourquoi créent-ils aujourd’hui de telles conditions pour l’Afrique, en imposant de telles obligations financières?", s'est demandé le chef de l'État.Dans le même temps, le continent africain souhaite se développer et être véritablement indépendant, a souligné M.Poutine.Les États-Unis et l'Europe devraient se repentirÀ son avis, l'ancienne politique coloniale des États-Unis et de l'Europe "implique le repentir".Le Forum mondial de la jeunesse se déroule dans le territoire fédéral russe Sirius, au bord de la mer Noire.Sputnik est l’un des médias partenaires du festival.

