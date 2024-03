https://fr.sputniknews.africa/20240306/le-nigeria-se-dit-preoccupe-par-la-deferlante-darmes-dans-la-region-du-sahel-1065413434.html

Le Nigeria se dit préoccupé par la déferlante d’armes dans la région du Sahel

"Eh bien, vous voyez, cela fait partie du problème qui concerne les conflits mondiaux, ou les conflits même dans d’autres régions. Invariablement, lorsqu’il y a une augmentation de l’approvisionnement en armes, ils ont tendance à se rendre dans notre région. C’est pourquoi nous avons toujours été préoccupés par la prolifération des armes légères et de petit calibre. Nous avons vu quelque chose de semblable se produire avec l’effondrement du gouvernement en Libye il y a quelques années. Il y a eu, tout d’un coup, une énorme explosion d’armes, même de combattants, et c’est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et que nous cherchons à régler avec nos partenaires", a indiqué Yusuf Maitama Tuggar.Le ministre nigérian des Affaires étrangères est en visite de travail dans la capitale russe du 5 au 7 mars.

nigeria, russie, sergueï lavrov