Le Festival de la jeunesse à Sirius est "sans précédent"

Dans une interview à Sputnik Afrique, le chef de la délégation ghanéenne au Festival mondial de la jeunesse dénonce les propos négatifs sur la Russie. 06.03.2024, Sputnik Afrique

"Beaucoup de jeunes sont confrontés à des réactions négatives qui les poussent à ne pas venir à ce programme. Mais si vous regardez les chiffres ici, ils commencent à dire: 'Nous en avons assez de la désinformation, nous en avons assez de la perception négative de la Russie. Nous sommes ici pour croire ce qui est réel, sur le terrain'", a déclaré le Dr. John Aggrey, fondateur et PDG de HIRED Consult et PDG du Centre de commerce et de relations Ghana-Russie.Selon lui, "'à partir de maintenant, il y aura une plus grande coopération entre les jeunes au niveau mondial et que nous pourrons mieux nous unir en tant que peuples".

