L’armée russe frappe des positions ukrainiennes dans 20 localités de la région de Kharkov

L’armée russe frappe des positions ukrainiennes dans 20 localités de la région de Kharkov

Les forces russes ont détruit plusieurs cibles militaires lors de frappes ayant eu lieu sur une vingtaine de localités de la région de Kharkov, a déclaré... 06.03.2024, Sputnik Afrique

Des bastions des forces ukrainiennes ainsi que des dépôts d'armes et de munitions ont été détruits au cours des frappes des dernières 24 heures, a déclaré à Sputnik le lieutenant-colonel à la retraite de la république populaire de Lougansk. Selon Andreï Marotchko, les avions, les drones et les systèmes d'artillerie ont été utilisés à ces fins.Le 5 mars, le ministère russe de la Défense avait déjà annoncé que les soldats avaient amélioré leur position sur l'axe de Koupiansk. Plusieurs attaques ukrainiennes menées par des unités des 41e et 57e brigades d'infanterie mécanisée et motorisée avaient en outre été repoussées.

