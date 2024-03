https://fr.sputniknews.africa/20240306/lagence-internationale-de-lenergie-atomique-est-prete-a-defendre-la-russie-selon-un-expert-1065423471.html

"L'Agence internationale de l'énergie atomique est prête à défendre la Russie", selon un expert

La Russie est le plus important exportateur d'uranium enrichi, dont dépendent de nombreux pays à travers le monde, rappelle un ancien expert égyptien de l'AIEA...

Rafael Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est arrivé aujourd'hui dans la ville russe de Sotchi pour s’entretenir avec le Président Poutine et le directeur du groupe public Rosatom.Pour Yousry Abushady, ancien expert égyptien de l'AIEA, cela témoigne "de la position de principe de l'organisation internationale: il est inacceptable d'imposer des sanctions à une entreprise russe".I️ rappelle que la Russie est le plus important exportateur d’uranium enrichi, dont dépendent de nombreux pays à travers le monde. De plus, cette visite montre que l’AIEA est prête "à faire face au danger résultant des actions des forces armées ukrainiennes" concernant la centrale nucléaire de Zaporojié.

