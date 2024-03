https://fr.sputniknews.africa/20240306/la-france-pourrait-diminuer-sa-presence-militaire-au-senegal-de-pres-de-moitie--1065415505.html

La France pourrait diminuer sa présence militaire au Sénégal de près de moitié

La présence militaire hexagonale, estimée à près de 500 hommes, sera fortement réduite à la fin de l'année 2024, relate Le Témoin. 06.03.2024

S'il faut en croire le journal sénégalais Le Témoin, la Marine française quittera le pays au plus tard fin juin.La présence militaire hexagonale, estimée à près de 500 hommes, sera fortement réduite à la fin de l’année 2024 et ne devrait plus être constituée que de 260 EFS (Éléments français au Sénégal) principalement des instructeurs, selon une source du média.La décision aurait été prise face à la vague de contestation de la présence militaire française en Afrique.Paris ne s'est pas exprimé sur le sujet. D'après le ministère français des Armées, 350 militaires sont actuellement déployés au Sénégal.

