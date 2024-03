https://fr.sputniknews.africa/20240306/cooperation-russo-nigeriane-energetique-securitaire-les-points-cles-des-declarations-de-lavrov-1065413574.html

Coopération russo-nigériane énergétique, sécuritaire: les points clés des déclarations de Lavrov

Coopération russo-nigériane énergétique, sécuritaire: les points clés des déclarations de Lavrov

L'énergie est l'un des domaines prometteurs de la coopération entre la Russie et le Nigeria, a fait savoir le chef de la diplomatie russe au cour de la... 06.03.2024, Sputnik Afrique

Voici les principales déclarations de Sergueï Lavrov suite à la conférence de presse avec son homologue nigérian Yusuf Maitama Tuggar:L'énergie est l'un des domaines prometteurs de la coopération entre les deux pays: "La Russie et le Nigeria s'engagent à renforcer leurs liens dans le secteur de l'énergie, la construction d'infrastructures, l'agriculture, la santé et l'éducation".La Russie accordera son appui aux pays africains pour accroître leurs capacités de combat, selon le ministre russe. Moscou s'intéresse à l'élargissement constant de sa coopération avec Abuja, notamment dans les domaines militaire et éducatif.De plus, la Russie apprécie la position pesée du Nigeria à l'Onu sur le dossier ukrainien, a ajouté lechef de la diplomatie russe. Moscou va bientôt commencer à envoyer des invitations aux pays africains pour le forum des ministres des Affaires étrangères à Sotchi, a-t-il fait savoir.Coopération militaire avec la Russie "quoi qu’il arrive"Côté nigérian, Abuja est préoccupé par la déferlante d’armes dans la région du Sahel, a déclaré Yusuf Maitama Tuggar. Le ministre nigérian des Affaires étrangères se trouve en visite en Russie du 5 au 7 mars.Le pays africain développera sa coopération militaire avec la Russie "quoi qu’il arrive", a-t-il fait savoir."Les négociations ont été très significatives et productives, les relations entre la Russie et le Nigeria sont historiques", a déclaré le diplomate nigérian.

