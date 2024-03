https://fr.sputniknews.africa/20240305/lutte-contre-la-corruption-lalgerie-abrite-mardi-la-12e-reunion-du-comite-executif-de-laaaca-1065386554.html

Lutte contre la corruption: l'Algérie abrite mardi la 12e réunion du Comité exécutif de l'AAACA

Lutte contre la corruption: l'Algérie abrite mardi la 12e réunion du Comité exécutif de l'AAACA

Présidé par la République arabe d'Égypte, ce Comité exécutif est composé de l'Algérie en tant que membre et des représentants des Républiques du Mali, du... 05.03.2024, Sputnik Afrique

L'Algérie abritera à partir de mardi la 12e réunion du Comité exécutif de l'Association des autorités anti-corruption d'Afrique (AAACA), a indiqué lundi un communiqué de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Organisée par la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption à l'hôtel El-Aurassi durant deux jours, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des "activités internationales de la Haute Autorité visant à renforcer la coordination et à intensifier la coopération entre les pays africains en matière de lutte contre la corruption, dans le cadre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et de la Convention des Nations Unies contre la corruption". Cette réunion s'inscrit dans le cadre des "efforts consentis par l'Algérie en matière de prévention et de lutte contre la corruption aux niveaux national et international, et intervient suite à l'adhésion de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption à l'AAACA, en tant que membre du Comité exécutif de l'association, représentant la région d'Afrique du Nord". La réunion, dont l'ouverture des travaux sera présidée par la présidente de la Haute Autorité, Mme Salima Mesrati, verra la participation de "membres du Conseil de la Haute Autorité, ainsi que des membres du Comité national de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et des inspecteurs généraux des secteurs ministériels et des représentants des organes de contrôle et consultatifs".

