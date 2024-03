https://fr.sputniknews.africa/20240305/lalgerie-apportera-son-appui-au-mozambique-dans-sa-lutte-antiterroriste-1065400616.html

L’Algérie apportera son appui au Mozambique dans sa lutte antiterroriste

L’Algérie apportera son appui au Mozambique dans sa lutte antiterroriste

Sputnik Afrique

L’Algérie a "promis un soutien immédiat" aux forces mozambicaines qui luttent contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du... 05.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-05T15:43+0100

2024-03-05T15:43+0100

2024-03-05T15:43+0100

mozambique

algérie

lutte antiterroriste

enlèvement

équipement militaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/05/1065400362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ab58e07fd8c89237c6743a0eea344527.jpg

L’Algérie a "promis un soutien immédiat" aux forces mozambicaines qui luttent contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, a déclaré le 3 mars Filipe Jacinto Nyusi, Président mozambicain. Il s'est rendu en Algérie pour une visite de travail et de l'amitié, rapporte l’agence AIM.L'aide s’articulera autour de la formation des soldats mozambicains et la fourniture de matériel.De plus, le pays maghrébin soutiendra la formation des cadres pour lutter contre la vague d'enlèvements.Dans le cadre de la visite du Président mozambicain, les deux pays ont par ailleurs signé plusieurs accords de coopération, notamment dans l’énergie, dans le domaine de la protection des végétaux et dans le secteur diplomatique.

mozambique

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mozambique, algérie, lutte antiterroriste, enlèvement, équipement militaire