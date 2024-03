https://fr.sputniknews.africa/20240305/la-russie-pourrait-porter-a-200-les-droits-de-douane-pour-les-vins-des-pays-de-lotan-1065405086.html

La Russie pourrait porter à 200% les droits de douane pour les vins des pays de l'Otan

La Russie pourrait porter à 200% les droits de douane pour les vins des pays de l'Otan

Sputnik Afrique

L'Association des viticulteurs et des viniculteurs de Russie a appelé les autorités à augmenter les droits de douane sur les importations pour les vins en... 05.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-05T19:17+0100

2024-03-05T19:17+0100

2024-03-05T20:01+0100

russie

importations

vin

otan

taxes

droits de douane

viticulture

viniculture

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104389/87/1043898796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ce33304965fb90ed80c629af199b1f1.jpg

L'Association des viticulteurs et des viniculteurs de Russie a demandé au gouvernement et au parlement de renforcer les mesures visant à protéger le marché russe, a annoncé ce mardi 5 mars à Sputnik Alexeï Plotnikov, secrétaire exécutif de l'Association.La proposition formulée par l'Association auprès du gouvernement et du comité d'experts de la Douma pour la politique économique comprend les idées suivantes: L'Association propose en outre d'obliger les magasins à proposer au moins 20% de vins de production nationale à partir du 1er septembre, portant ensuite ce quota à 50%. Elle invite aussi les autorités à instaurer un quota de 50% de vins russes pour les restaurants et cafés.En août 2023, la Russie a augmenté les droits de douane sur les importations de vins en provenance de l'Union européenne, des États-Unis et d'Australie de 12,5% à 20%, soit à au moins 1,5 dollar par litre. Cette mesure a été prolongée jusqu'à la fin de 2024.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, importations, vin, otan, taxes, droits de douane, viticulture, viniculture