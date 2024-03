https://fr.sputniknews.africa/20240305/florian-philippot-ironise-sur-la-disparition-des-16-milliards-deuros-collectes-pour-lukraine--1065390699.html

Florian Philippot ironise sur la disparition des 16 milliards d’euros collectés pour l’Ukraine

Florian Philippot ironise sur la disparition des 16 milliards d’euros collectés pour l’Ukraine

L'UE, "une des institutions les plus corrompues du monde", donne des sommes colossales à l'Ukraine, "un des pays les plus corrompus du monde", dénonce le

"Envolés les 16 milliards! Disparus! Dans un des pays les plus corrompus du monde il faut le dire, et remis par une des institutions les plus corrompues du monde aussi, l’UE! Bref, voyez où part notre, votre argent!", avance aur X Florian Philippot, président du parti français Patriotes.Le politicien français réagit ainsi aux propos du premier ministre ukrainien. Ce dernier a déclaré le 4 mars que l’Ukraine n'avait "rien" reçu de cette somme collectée par la Pologne et la Commission européenne lors des deux conférences de donateurs à Varsovie en 2022."Et après on nous dira qu’il n’y a "plus d’argent pour les agriculteurs et pour l’hôpital", poursuit Philippot.

