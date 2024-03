https://fr.sputniknews.africa/20240305/deux-nouveaux-districts-militaires-seront-crees-en-russie-en-raison-de-la-menace-de-lotan-1065391876.html

Deux nouveaux districts militaires seront créés en Russie en raison de la menace de l'Otan

Selon le ministre de la Défense, la Russie renforcera le groupement de ses troupes sur les axes stratégiques nord-ouest et ouest. 05.03.2024, Sputnik Afrique

"Sur fond de renforcement du potentiel militaire de l'Otan à proximité des frontières russes et de l'élargissement de l'Alliance par l'adhésion de la Finlande et, à l'avenir, de la Suède, nous avons pris des mesures pour renforcer le groupement des troupes sur les axes stratégiques nord-ouest et ouest", a déclaré le ministre russe de la Défense.Sergueï Choïgou a également indiqué qu'après la libération d'Avdeïevka, les troupes russes n'avaient pas permis aux soldats ukrainiens de s’ancrer sur une nouvelle ligne, en pousuivant leur offensive.

