https://fr.sputniknews.africa/20240304/volodymyr-zelensky-se-trompe-en-pensant-que-tous-les-obus-de-lue-seraient-gratuits-1065380850.html

Volodymyr Zelensky se trompe en pensant que tous les obus de l'UE seraient gratuits

Volodymyr Zelensky se trompe en pensant que tous les obus de l'UE seraient gratuits

Sputnik Afrique

Le Président ukrainien n'a pas pris en compte le fait que Kiev devrait acheter une partie des obus à l'UE, a fait savoir le commissaire européen au marché... 04.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-04T16:09+0100

2024-03-04T16:09+0100

2024-03-04T16:09+0100

ukraine

ue

union européenne (ue)

munitions

obus

armements

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/15/1055609666_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_72c95457e902849e11f33a395bb86842.jpg

"La réalité, c’est qu’au mois de mars de l’année dernière les 27 États membres ont pris la décision de fournir (à l’Ukraine) un million d’obus sur l’année (…). J’ai dit fournir, et pas donner", a déclaré Thierry Breton, invité sur Franceinfo. Plus tôt, Kiev a déclaré que l'Europe n'avait livré que 300.000 obus, alors qu'elle en avait promis 1 million.Selon le fonctionnaire européen, il existe 3 canaux de fournitures des armes. Une donation: c’est dans ce cadre que Kiev a reçu 300.000 obus et ce taux va être porté à 550.000 ce mois-ci. Les autres moyens sont les achats, et l’Ukraine en a déjà acheté 350.000 obus, et les "donations bilatérales".

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, ue, union européenne (ue), munitions, obus, armements