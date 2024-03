https://fr.sputniknews.africa/20240304/une-phase-tres-delicate-des-equilibres-mondiaux-a-cause-de-la-fin-de-la-domination-americaine-1065383235.html

"Une phase très délicate des équilibres mondiaux à cause de la fin de la domination américaine"

"Une phase très délicate des équilibres mondiaux à cause de la fin de la domination américaine"

Sputnik Afrique

La Russie a intercepté une conversation entre hauts gradés allemands sur des préparatifs d’une attaque du Pont de Crimée avec des missiles Taurus. Au micro de... 04.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-04T16:56+0100

2024-03-04T16:56+0100

2024-03-04T17:11+0100

zone de contact

podcasts

conversion

allemagne

attaque

occident

taurus kepd 350 (missile)

bundeswehr (armée allemande)

festival mondial de la jeunesse

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/04/1065382771_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0822d3c84756553e5e188a1c4ab301f9.jpg

«Une phase très délicate des équilibres mondiaux à cause de la fin de la domination américaine» Sputnik Afrique La Russie a intercepté une conversation entre hauts gradés allemands sur des préparatifs d’une attaque du Pont de Crimée avec des missiles Taurus. Au micro de Sputnik Afrique, un conseiller français en stratégie internationale nous livre ses analyses de cet événement.

"Cela ne surprend pas du tout puisque toute la Bundeswehr est mobilisée pour aussi soutenir l'Ukraine. Mais je pense qu'on est à un tournant dans la guerre parce qu'il ne faut pas être un grand expert pour voir que les Américains ont l'intention de se retirer. [...] C'est l'habitude des États-Unis de lâcher leurs alliés sans ménagement", déclare Alain Corvez, colonel de l'armée française à la retraite et conseiller français en stratégie internationale."La situation actuelle est inadmissible aux yeux de la communauté internationale, la vraie communauté internationale. Parce que jusqu'à présent, les États-Unis et les Européens disaient: ‘Nous sommes la communauté internationale’. Mais non, ça ne va pas du tout. La communauté internationale est beaucoup plus vaste et elle est maintenant majoritairement opposée à cette vision égocentrique et égoïste de l'Occident. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis sont critiqués partout par la plupart des pays. Et la plupart des peuples savent que les crimes qui sont commis actuellement par Israël contre les Palestiniens sont voulus par les États-Unis d’Amérique", lance M.Corvez.Retrouvez également dans ce numéro:-Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères sur les perspectives de la coopération russo-malienne et sur le rôle des BRICS dans la multipolarisation du monde.-Emma Kantema-Gaomas, vice-ministre namibienne des Sports, de la Jeunesse et du Service national sur le Festival international de la jeunesse en RussiePour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

allemagne

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, conversion, allemagne, attaque, occident, taurus kepd 350 (missile), bundeswehr (armée allemande), аудио, festival mondial de la jeunesse