"On a besoin de Sputnik pour travailler ensemble, mais dans un partenariat gagnant-gagnant"

Les médias africains sont ouverts à la coopération internationale et souhaitent collaborer avec Sputnik Afrique qui a de l'expérience, a déclaré ce lundi 4 mars à Sputnik Afrique Minette Libom Li Likeng, ministre camerounaise des Postes et Télécommunications, qui participe au sommet africain sur l'intelligence artificielle et les médias à Yaoundé.Elle a rappelé que son pays entretenait déjà de très bonnes relations avec la Russie et souhaitait que Moscou soit représenté au sommet de Yaoundé "pour savoir ce qui se passe en Afrique et pour davantage nous accompagner".Mieux contrôler l'IAPriée de commenter le rôle de l'intelligence artificielle dans la transformation numérique des médias africain, Minette Libom Li Likeng a noté que l'IA facilite le fonctionnement des médias, mais qu'elle "devient aussi un danger" si elle n'est pas contrôlée.Dans cette optique, la nécessité de sensibiliser les médias africains à la bonne utilisation de l'IA est l'un des défis à relever pour l'Afrique, a conclu Minette Libom Li Likeng.Sommet africain sur l'IA et les médiasLe sommet africain sur l'IA et les médias se déroule à Yaoundé, au Cameroun, du 4 au 6 mars. Il est co-organisé par l'Union africaine de la radiodiffusion (UAR) et l'UNESCO.Placée sous le thème "Les nouvelles frontières des médias africains: L’intelligence artificielle", la conférence a pour objectif de questionner l’automatisation des processus éditoriaux, et l’impact de l’IA sur la diversité et l’intégrité de l’information.

