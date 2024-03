https://fr.sputniknews.africa/20240304/niger-mali-guinee-apres-la-levee-des-sanctions-economiques-quest-ce-qui-va-reellement-changer-1065374159.html

Niger, Mali, Guinée… Après la levée des sanctions économiques, qu’est-ce qui va réellement changer?

Niger, Mali, Guinée… Après la levée des sanctions économiques, qu’est-ce qui va réellement changer?

Niger, Mali, Guinée… Après la levée des sanctions économiques, qu'est-ce qui va réellement changer? 04.03.2024

Réunie le week-end dernier en sommet à Abuja, la CEDEAO a annoncé la levée des lourdes sanctions économiques imposées au Niger ainsi qu’un allègement des sanctions contre le Mali et la Guinée. Quelle a été la réaction de ces États? Qu'est-ce que signifie cette décision pour leurs futures relations avec le bloc? Qu'est-ce qui se cache derrière ce changement de posture? Découvrez ce sujet avec notre présentatrice virtuelle Anna et nos experts Nathalie Yamb et Idrissa Ouedraogo.

