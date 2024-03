https://fr.sputniknews.africa/20240304/le-zimbabwe-veut-augmenter-le-nombre-detudiants-en-russie-1065383572.html

Le Zimbabwe veut augmenter le nombre d’étudiants en Russie

"Le Zimbabwe est en train d'augmenter le nombre d'étudiants en Russie, principalement dans le domaine technique", a déclaré à Sputnik le ministre zimbabwéen de... 04.03.2024

Plus de 1.300 étudiants zimbabwéens font actuellement leurs études en Russie, selon Amon Murwira, ministre zimbabwéen de l’Éducation supérieure. Il s’est exprimé en marge du Festival mondial de la jeunesse.Le pays africain discute avec l'Université russe d'État de prospection géologique de la possibilité d'accroître le nombre d'étudiants en géologie. De plus, le pays étudie avec l'agence russe Rosatom la possibilité d'envoyer plus d'étudiants dans la filière du nucléaire."En trois ans, nous avons signé plus d’accords que jamais" sur l’éducation et les innovations, note le ministre. La Russie et le Zimbabwe se sont entendus sur la reconnaissance réciproque des diplômes.Un centre d'apprentissage de la langue russe est déjà opérationnel au Zimbabwe. Les jeunes souhaitant étudier en Russie y suivent des cours.

