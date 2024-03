https://fr.sputniknews.africa/20240304/le-pib-de-lafrique-de-lest-ne-cesserait-de-croitre-selon-une-etude-1065384122.html

Le PIB de l'Afrique de l'Est ne cesserait de croître, selon une étude

Le moral est au beau fixe chez les acteurs économiques d'Afrique de l'Est, 70% des PDG estimant que la croissance va augmenter dans la région, cette année... 04.03.2024, Sputnik Afrique

La plupart des PDG d'Afrique de l'Est sont convaincus que le PIB va croître dans la région en 2024, selon un rapport présenté par PricewaterhouseCoopers. Les sondés estiment que la croissance sera notamment au rendez-vous:Au Kenya (26% des sondés);En Afrique du Sud (18%);En Tanzanie (16%);En Ouganda (14%).L'adoption de nouvelles technologies joue en outre un rôle crucial dans la création de valeur ajoutée pour 55% des PDG, note encore le rapport. Ce qui "reflète les efforts continus de la région pour simuler l'innovation dans divers secteurs".Les acteurs économiques d'Afrique de l'Est se montrent en particulier optimistes sur l'arrivée des technologies d'intelligence artificielle. Même si celles-ci ne se pas encore massivement adoptées dans la région, les PDG pensent que l'IA améliorera à terme les produits ou services proposés par leurs entreprises.Côté climat enfin, 67% des sondés affirment que leur compagnie tentent d'améliorer son efficience énergétique et 58% déclarent que leur entreprise innove de manière respectueuse de l’environnement.

