Le char russe dernier cri T-14 Armata est "bien sûr" en service dans l'armée russe

Le char russe dernier cri T-14 Armata est "bien sûr" en service dans l'armée russe

Le char T-14 Armata est en service dans l'armée russe, confirme à Sputnik le directeur général du groupe industriel russe Rostec. 04.03.2024, Sputnik Afrique

"En termes de fonctionnalité, il est bien entendu bien supérieur aux chars existants", a avancé Sergueï Tchemezov, interrogé par Sputnik. Ce char est "bien sûr" en service dans l'armée russe, selon lui.Le char de nouvelle génération est doté des technologies les plus avancées et d'armes puissantes. "L’engin est magnifique, équipé des derniers systèmes électroniques et disposant d'un système de contrôle de tir de nouvelle génération. L'équipage est protégé au maximum, situé dans un compartiment dans une capsule blindée séparée", détaillait Sergueï Tchemezov fin 2023.D’une masse de 55 tonnes, le char est doté d’un canon pouvant tirer des obus de 125 millimètres.

